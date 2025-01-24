Танкери з газом зі США змінюють маршрути та йдуть до Європи
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Танкери з американським скрапленим природним газом масово змінюють маршрути та йдуть до Європи замість початкових пунктів призначення. Вони користуються зростанням цін на газ у Європі, яке спричинило припинення транзиту російського газу через Україну.
Про це пише Financial Times.
Щонайменше сім суден, які спочатку прямували до Африки, Азії та Колумбії, змінили курс і тепер рухаються до європейських портів.
«Деякі судна зробили досить різкі розвороти. Незвичайно бачити так багато змін курсу і так багато очевидних розворотів», — зазначив один зі співрозмовників видання.
Financial Times зазначає, що ціни на газ на європейському ринку зараз перебувають на максимальному рівні від жовтня 2023 року. Тож трейдери прагнуть отримати з цього вигоду. За оцінками компанії Spark Commodities, у січні відправлення вантажів з американським газом до Європи, а не до Азії, збільшить прибуток на кожну партію вантажу на $5,3 мільйона.
Водночас Європа після припинення транзиту російського газу через Україну намагається диверсифікувати постачання, наприклад, закуповуючи газ в Азербайджані. Станом на 20 січня газові сховища Європейського Союзу заповнені на 59% — це на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Причина у похолоданні.
Якщо взимку обсяги газових сховищ значно вичерпаються, влітку Європа може зіткнутися з підвищенням цін на газ для оплати відновлення запасів.
- У 2024 році Європа закупила рекордний обсяг російського скрапленого газу.
- Напередодні президент США Дональд Трамп знову закликав Європейський Союз купувати більше американських нафти і газу, щоб блок уникнув мит.