Нардепу Бондарю, якого підозрюють у привласненні 140 млн грн під час закупівель для «Укрзалізниці», обрали запобіжний захід

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Нардепу Віктору Бондарю, якого підозрюють у привласненні 140 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів для «Укрзалізниці», суд обрав запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

На нього також поклали процесуальні обовʼязки, зокрема він не може без дозволу виїздити з Києва та Київської області, спілкуватися з працівниками «Укрзалізниці», представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі та повинен здати всі свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Бондаря також зобовʼязали прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора і суду та повідомляти про зміну свого місця проживання.