В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів

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На підконтрольну Україні територію 24 січня повернули тіла 757 загиблих військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених «на щиті» українських захисників:

451 з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернули 34 загиблих.

Полеглих військових повернули завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Обʼєднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектора безпеки та оборони України.

Координаційний штаб подякував за допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста і бійцям ЗСУ, які перевозили полеглих та організували передачу тіл правоохоронцям. Особи загиблих встановлюватимуть слідчі разом з експертами МВС.