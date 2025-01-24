Зеленський призначив постійного представника президента в Криму

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Володимир Зеленський 24 січня призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента в Криму.

Про це свідчить указ № 59/2025 на сайті очільника держави.

Ольга Куришко приєдналася до команди представництва в грудні 2021 року, очоливши відділ правового забезпечення, розповіли в її команді. Вона працювала над розробкою стратегічної та програмної документації з питань реінтеграції півострова і нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримців.

З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з початку грудня 2024-го — виконувала посадові обов’язки постпреда.