Зеленський призначив постійного представника президента в Криму
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Володимир Зеленський 24 січня призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента в Криму.
Про це свідчить указ № 59/2025 на сайті очільника держави.
Ольга Куришко приєдналася до команди представництва в грудні 2021 року, очоливши відділ правового забезпечення, розповіли в її команді. Вона працювала над розробкою стратегічної та програмної документації з питань реінтеграції півострова і нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримців.
З 2023 року Куришко обіймала посаду заступниці постійного представника, а з початку грудня 2024-го — виконувала посадові обов’язки постпреда.
- Наприкінці 2024 року Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента у Криму. Вона обіймала посаду з квітня 2022-го.
- У листопаді минулого року ЦВК визнала Ташеву обраною народною депутаткою України від партії «Голос». Напередодні цього вона говорила, що не планує ставати нардепкою — вважає, що вона потрібна на посаді постпреда.