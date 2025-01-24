Вночі ППО збила 25 ворожих дронів з 58

Новини

Getty Images / «Бабель»

В ніч проти 24 січня росіяни атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 9 годину вдалося збити 25 ворожих Shahed і безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Ще 27 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через обстріл РФ на Київщині та Чернігівщині є постраждалі та загиблі, уражено багатоповерхівки та приватні будинки, автомобілі.