У США суддя заблокував указ Трампа про позбавлення права на громадянство за народженням

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Федеральний суддя тимчасово заблокував указ президента США Дональда Трампа, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

Про це передає Axios.

Суддя назвав указ «відверто неконституційним» і став на бік чотирьох штатів, які подали до суду — Аризони, Іллінойсу, Орегону та Вашингтону. Прокурори штатів стверджують, що 14-та поправка та прецедентне право Верховного суду США гарантують право на громадянство за правом народження.

Дональд Трамп підписав цей указ у перший день свого президентства, 20 січня, і його швидко зустріли судові позови з усіх штатів, де генеральні прокурори були обрані президентами-демократами.

Справа, у якій суддя виніс рішення, є лише одним із пʼяти позовів, поданих 22 штатами разом з іншими оскарженнями, поданими організаціями з прав іммігрантів, включно з Американським союзом громадянських свобод.