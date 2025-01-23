У Сіднеї сотні людей прийшли подивитись на цвіт «трупної квітки». Вона пахне потом і сміттям

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Associated Press

Сотні людей прийшли до оранжереї в австралійському Сіднеї, щоб подивитися на рідкісний цвіт «трупної квітки». Вони вдихали її аромат, що нагадує смердючі шкарпетки, гниле сміття і заповнений тренажерний зал.

Про це пише Associated Press.

«Трупна квітка», або Amorphophallus titanum, названа на честь гнильного смороду, який вона випускає під час цвітіння і яким приваблює запилювачів — жуків і мух.

Amorphophallus titanum — квітка з неповторним ароматом. Associated Press

У сіднейському ботанічному саду рослина не цвіла вже 15 років. У природному середовищі існування це відбувається раз на 7—10 років.

В оранжереї люди роблять селфі та нахиляються ближче до квітки, аби її понюхати — перспектива досить небезпечна, бо так запах путриції лише посилюється. Місцевий репортер Ангус Далтон каже, що після цього скасував свою вечерю: «Мені погано. Але я в захваті».

Associated Press

Associated Press

Загалом у світі не більше 1 300 «трупних квіток»: 300 з них існують у дикій природі, а близько тисячі вирощують штучно. Путриція вкрай рідко квітне, тому кількість цих рослин зменшується. До того ж путріція не може самозапилюватися, тому коли ці вона розкривається, необхідно, щоб поблизу розкрилася інша квітка.

На цвітіння квітки подивилось до 20 тисяч людей, зазначає AP. За її квітом можна спостерігати на YouTube — там запустили пряму трансляцію з оранжереї.

Amorphophallus titanum походить з Індонезії та внесена до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вид, що зникає. Її природне середовище суматранського лісу спустошене деградацією землі та вирубкою лісів — велика частина землі перетворена на плантації для отримання деревини та пальмової олії.