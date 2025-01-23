Стартап Alphabet цьогоріч почне випробовувати ліки, розроблені штучним інтелектом

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Стартап з розробки ліків Isomorphic Labs до кінця року розпочне випробування ліків, розроблених за допомогою штучного інтелекту.

Про це сказав засновник Isomorphic Labs Деміс Хассабіс.

«Ми вивчаємо онкологічні, серцево-судинні захворювання, нейродегенерацію, усі основні галузі захворювань. Я думаю, що до кінця цього року ми матимемо наш перший препарат», — сказав Хассабіс.

Зазвичай розробка ліків триває 5—10 років. Однак завдяки штучному інтелекту цей процес можуть прискорити у 10 разів, що стане революцією в охороні здоров’я.

У 2021 році Isomorphi Labs виділили з дослідницького підрозділу Google DeepMind. Потенціал стартапу привернув увагу великих фармацевтичних компаній, які прагнуть знизити витрати і підвищити ефективність дорогого процесу розробки ліків. Зараз команда Хассабіса працює у шести програмах розробки ліків спільно з компаніями Eli Lilly та Novartis.

Хассабіс закликає до більшої обережності та ширшої комунікації між провідними розробниками ШІ. Він попереджає, що ця технологія може загрожувати людській цивілізації, якщо вона вийде з-під контролю або її використають у шкідливих цілях.

«Якщо щось можливе і цінне можна зробити, люди це зроблять. Ми вже пройшли цей етап з ШІ, джина не можна загнати назад у пляшку. Тому ми маємо переконатися, що впроваджуємо його у світ якомога безпечнішим способом», — каже Хассабіс.