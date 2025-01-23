ANSA: Трамп хоче скоротити кількість американських військових у Європі на 20 тисяч

Новини

Президент США Дональд Трамп хоче скоротити американський контингент у Європі приблизно на 20% і вивести приблизно 20 тисяч військових.

Про це пише італійське агентство ANSA, посилаючись на джерела.

Медіа зазначає, що таке рішення розглядають у межах перегляду зобов’язань США щодо захисту Європи.

Крім того, за даними ANSA, для підтримки тих військових, що залишаться у Європі, Трамп хоче просити фінансові внески від європейських країн. На думку президента США, «витрати не можуть лягати тільки на плечі американських платників податків».

Як зазначається, Трамп послідовно висловлював своє бажання різним європейським лідерам, з якими він зустрічався досі.