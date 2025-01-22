У Німеччині через напад з ножем загинули дитина і чоловік. Шольц «втомився» від насильства з боку шукачів притулку
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
У німецькій Баварії загинули дворічний хлопчик і 41-річний чоловік через напад з ножем. Ще четверо людей постраждали, серед них є діти. Поліція заарештувала громадянина Афганістану.
Про це передає Spiegel.
Напад стався в парку міста Ашаффенбург посеред дня. Підозрюваний націлився на групу дітей з дитячого садка. Загиблий чоловік, найімовірніше, — перехожий, який вирішив втрутитися.
За інформацією Spiegel, заарештованим є 28-річний афганець на імʼя Енамулла О., який живе в місцевому прихистку для біженців. Слідчі кажуть, що раніше в нього були психологічні проблеми.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим і рідним загиблих, а також заявив, що «втомився від таких актів насильства, які відбуваються тут кожні кілька тижнів — від кривдників, які насправді прийшли до нас, щоб знайти тут захист».
«Неправильно зрозуміла толерантність абсолютно недоречна. Влада повинна докласти зусиль, щоб зʼясувати, чому нападник досі перебуває в Німеччині», — додав він.
- На різдвяні свята в німецькому Магдебурзі стався теракт — автомобіль вʼїхав у натовп на ярмарку. Підозрюваний — 50-річний чоловік із Саудівської Аравії, який з 2016 року має статус політичного біженця. Тоді загинули шестеро людей і 300 постраждали.