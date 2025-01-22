У Німеччині через напад з ножем загинули дитина і чоловік. Шольц «втомився» від насильства з боку шукачів притулку

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У німецькій Баварії загинули дворічний хлопчик і 41-річний чоловік через напад з ножем. Ще четверо людей постраждали, серед них є діти. Поліція заарештувала громадянина Афганістану.

Про це передає Spiegel.

Напад стався в парку міста Ашаффенбург посеред дня. Підозрюваний націлився на групу дітей з дитячого садка. Загиблий чоловік, найімовірніше, — перехожий, який вирішив втрутитися.

За інформацією Spiegel, заарештованим є 28-річний афганець на імʼя Енамулла О., який живе в місцевому прихистку для біженців. Слідчі кажуть, що раніше в нього були психологічні проблеми.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим і рідним загиблих, а також заявив, що «втомився від таких актів насильства, які відбуваються тут кожні кілька тижнів — від кривдників, які насправді прийшли до нас, щоб знайти тут захист».

«Неправильно зрозуміла толерантність абсолютно недоречна. Влада повинна докласти зусиль, щоб зʼясувати, чому нападник досі перебуває в Німеччині», — додав він.