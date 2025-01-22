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Правоохоронці провели понад 150 спецоперацій і затримань за три дні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Українські правоохоронці провели 157 спецоперацій за три дні, щоб протидіяти злочинам, що загрожують державній безпеці та територіальній цілісності України. Підозри отримали 222 фігуранти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, повідомили про підозру:

У межах 157 кримінальних проваджень правоохоронці провели 287 обшуків. Вдалося затримати 85 підозрюваних. Спецоперації провели з 18 до 20 січня.