Фіцо каже, що у Словаччині діють «експерти», нібито причетні до Революції гідності в Україні та протестів у Грузії

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Премʼєр-міністр Роберт Фіцо скликає засідання Ради безпеки Словаччини через дані Словацької інформаційно служби (SIS) про загрозу повалення уряду.

Про це повідомляє словацьке медіа TASR.

Роберт Фіцо заявив, що у країні перебуває «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні. І додав, що їхню діяльність «фінансують Сполучені Штати Америки».

Також премʼєр сказав, що планує припинити «протести» у Словаччині, на яких начебто збираються захоплювати урядові будівлі, такі як Національні збори Словацької Республіки (парламент) і президентський палац.

«У нормальній демократичній правовій державі сили безпеки втручаються, тому що це є порушенням закону, у деяких випадках — навіть порушенням кримінального права. Сили, призначені для цього, прийдуть і, звичайно, почнуть наводити порядок», — вважає Фіцо.

За його словами, у цей момент «усі телевізори світу» створять картинку того, як у протести втручається поліція. Водночас Фіцо «поважає права громадян на мирні зібрання».

Напередодні, 21 січня, словацькі опозиційні партії вийшли з залу парламенту, де проходило засідання, на знак протесту, бо Роберт Фіцо закрив його — вирішив зачитати депутатам «секретний звіт» Словацької інформаційної служби. Опозиція вважає, що так Фіцо захотів зірвати обговорення вотуму недовіри до нього.

Премʼєр згодом написав, що отримав дані спецслужб, мовляв, опозиція готує у країні «майдан» — блокаду доріг та урядових будівель, саботаж роботи уряду, організацію «якогось загальнонаціонального страйку».