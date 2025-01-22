Фіцо каже, що у Словаччині діють «експерти», нібито причетні до Революції гідності в Україні та протестів у Грузії
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Роберт Фіцо скликає засідання Ради безпеки Словаччини через дані Словацької інформаційно служби (SIS) про загрозу повалення уряду.
Про це повідомляє словацьке медіа TASR.
Роберт Фіцо заявив, що у країні перебуває «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні. І додав, що їхню діяльність «фінансують Сполучені Штати Америки».
Також премʼєр сказав, що планує припинити «протести» у Словаччині, на яких начебто збираються захоплювати урядові будівлі, такі як Національні збори Словацької Республіки (парламент) і президентський палац.
«У нормальній демократичній правовій державі сили безпеки втручаються, тому що це є порушенням закону, у деяких випадках — навіть порушенням кримінального права. Сили, призначені для цього, прийдуть і, звичайно, почнуть наводити порядок», — вважає Фіцо.
За його словами, у цей момент «усі телевізори світу» створять картинку того, як у протести втручається поліція. Водночас Фіцо «поважає права громадян на мирні зібрання».
Напередодні, 21 січня, словацькі опозиційні партії вийшли з залу парламенту, де проходило засідання, на знак протесту, бо Роберт Фіцо закрив його — вирішив зачитати депутатам «секретний звіт» Словацької інформаційної служби. Опозиція вважає, що так Фіцо захотів зірвати обговорення вотуму недовіри до нього.
Премʼєр згодом написав, що отримав дані спецслужб, мовляв, опозиція готує у країні «майдан» — блокаду доріг та урядових будівель, саботаж роботи уряду, організацію «якогось загальнонаціонального страйку».
- Усі словацькі опозиційні партії 14 січня обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.
- Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня 2024 року, щоб обговорити рішення Києва зупинити транзит газу РФ своєю територією з 1 січня. За даними Reuters, Путін пообіцяв Фіцо постачати газ до Словаччини альтернативним шляхом. Після візиту до Росії словацький премʼєр вирушив у відпустку до Вʼєтнаму. Медіа писали, що він відпочивав у люксовому готелі Capella Hanoi, доба проживання в якому коштує понад €6 тисяч.