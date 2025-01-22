Завдяки мозковому чипу з ШІ паралізований чоловік керував віртуальним дроном

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Чоловік з паралічем всіх кінцівок завдяки чипу зі штучним інтелектом, який вживили йому в мозок, зміг покерувати дроном у віртуальній реальності.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature Medicine

Чип зчитував сигнали про бажання рухати пальцями руки, а штучний інтелект перетворював ці імпульси на вказівки для дрона. Для цього спеціально розробили компʼютерну гру.

Цей механізм розробили науковці зі Стенфордського університету, а випробували завдяки чоловіку, якому до цього вживили мозковий імплант у ліву передцентральну область мозку, що відповідає за контроль рухів рук.

Спершу дослідники зафіксували схему активності нервових клітин учасника, коли він спостерігав за віртуальною рукою, що виконує різні рухи.

Потім паралізованого 69-річного чоловіка навчили думати про рухи вказівним, середнім, безіменним і великими пальцями, а також мізинцем, причому великим пальцем — у двох напрямках. Імплант зчитував ці сигнали, а ШІ вчився розрізняти їх.

Імплантат дозволив чоловікові силою думки керувати віртуальним безпілотником, він подолав кілька перешкод. Дослідники кажуть, що такий рівень точності руху раніше був неможливий.

Цей алгоритм також може дозволити паралізованим людям грати в комп’ютерні ігри та керувати реальним квадрокоптером. Проте ця система не є загальною, для кожного пацієнта штучний інтелект треба навчати спеціально.