Медіакорпорація Руперта Мердока вибачилася за стеження за принцом Гаррі. Йому виплатять компенсацію

Медіакорпорація News Group Newspapers, що належить американському медіамагнату Руперту Мердоку, публічно вибачилась перед принцом Гаррі за незаконне вторгнення в його приватне життя і зобовʼязалася виплатити йому компенсацію.

Про це пише Associated Press.

Про рішення News Group Newspapers оголосили у Високому суді Лондону, який мав розпочати розгляд позову принца. Принц Гаррі звинувачував корпорацію в багаторічному незаконному стеженні за ним.

Видавець визнав, що його британська газета The Sun і нині закритий таблоїд News of the World із порушенням закону стежили за принцом Гаррі та його близькими, тож незаконно отримували інформацію про його приватне життя, а також зламали телефон принца.

«Ми визнаємо [провину] і приносимо вибачення за страждання, заподіяні герцогу, і за шкоду, заподіяну стосункам, друзям та сімʼї. Ми погодилися виплатити йому значущу компенсацію», — заявила медіакорпорація. Суму компенсації не уточнили.

Медіагрупа вибачилася і за втручання у приватне життя покійної матері принца Гаррі леді Діани. Позов охоплював період 1996—2011 років.

Associated Press зазначає, що Гаррі вдалося домогтися важливої перемоги — видавці вкрай рідко настільки однозначно визнають свою провину в подібних справах. Причому це перший випадок, коли корпорація Мердока визнає, що The Sun використовувала незаконні методи у своїй роботі — до того юристи медіакорпорації це заперечували.

Раніше медіагрупа Мердока уклала досудові угоди з понад 1 300 людьми, які звинувачували її у зламі телефонів. Цей скандал у 2011 році призвів до закриття таблоїда News of the World. Суперечка з принцом Гаррі залишалася останньою — і ледь не дійшла до власне судових слухань.

У 2024 році принц Гаррі виграв суд у видавця газети Daily Mirror, яку також звинувачував у незаконному прослуховуванні.