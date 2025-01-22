Bloomberg: Євросоюз може пропустити строк продовження санкцій проти РФ через Орбана

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Європейський Союз може пропустити строк продовження санкцій проти РФ через супротив премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Орбан розкритикував режим санкцій блоку, який має продовжуватися кожні шість місяців і закінчується 31 січня 2025 року. Він заявив, що введені 15 пакетів санкцій нібито завдають шкоди економіці Європи.

У грудні 2024 року Орбан говорив, що хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій проти Росії. У перші дні свого перебування на посаді Трамп не подав жодних ознак того, що хоче послабити санкції проти Москви. Ба більше — заявив, що, найімовірніше, введе додаткові заходи, якщо Росія не сяде за стіл переговорів стосовно війни в Україні.

Рішення про продовження санкцій мають одностайно підтримати всі 27 країн-членів ЄС. У найближчі дні посли Євросоюзу мають зібратися кілька разів, щоб зʼясувати, чи зможуть вони цього досягти. Кілька неназваних дипломатів кажуть, що блок не має «плану Б» для продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати.

Якщо про продовження санкцій не вдасться домовитися цього тижня, питання передадуть на розгляд міністрів закордонних справ країн-членів ЄС — вони зустрінуться в Брюсселі 27 січня. Одне з джерел Bloomberg вважає, що ЄС усе ще сподівається врегулювати питання про продовження санкцій цього тижня.