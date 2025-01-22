Молдова відмовилась від участі в «Євробаченні-2025»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Молдова не братиме участі в цьогорічному музичному конкурсі «Євробачення».
Про це повідомив суспільний мовник країни TRM.
Рішення ухвалили після детального аналізу ситуації в країні, а також через економічні, адміністративні й мистецькі проблеми.
«Рішення було нелегким, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний національний відбір висвітлив певні проблеми, зокрема зниження інтересу публіки та загальної якості перформансів», — заявив директор телеканалу «Молдова 1» Корнеліу Дурнеску.
Далі Молдова хоче переглянути критерії та методологію відбору конкурсантів, а ще заохотити більше місцевих митців до участі у конкурсі. Організатори вважають, що це забезпечить більш якісне культурне представництво Молдови на міжнародній сцені.
За словами Дурнеску, участь у «Євробаченні» передбачає значні витрати, зокрема на організацію національного відбору, постановку шоу, просування артистів, проїзд і проживання команди, обладнання сцени, техніку тощо. Вартість участі в Європейській мовній спілці (EBU) для молдовського мовника — €21 486.
Тож TRM перерозподілить ресурси, заплановані на цьогорічну участь у «Євробаченні», на інші проекти. Які саме — поки не уточнили.
Молдова бере участь у «Євробаченні» щороку з моменту свого дебюту у 2005 році. За ці роки країна 13 разів проходила у фінал шоу. Найкращий результат Молдова показала у 2017 році, коли гурт Sunstroke Project посів третє місце з піснею “Hey Mamma”.
- Пісенний конкурс «Євробачення-2025» проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.