Кубраков: Президент не підписав законопроєкт № 5655 про реформу містобудування через тиск громадськості

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Діма Вага / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський не підписав законопроєкт № 5655, який мав реформувати сферу містобудування, через тиск громадської думки, хоча Верховна Рада України проголосувала за нього в грудні 2022 року.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів радник Міноборони та ініціатор цього законопроєкту Олександр Курбраков.

«Всередині команди були люди, які сказали, що з громадами не потрібно сваритись. Хоча ми приходили з Михайлом [Федоровим], брали всю відповідальність на себе і готові були все це впровадити місяці за три», — наголосив Кубраков.

Законопроєкт № 5655 пропонує ввести єдину електронну систему, куди забудовник має вносити проєктну документацію, та інтегрувати приватні компанії в державну сферу контролю над будівництвом. Законопроєкт активно критикували міська влада, частина архітекторів і громадський сектор.

Кубраков вважає, що через те що президент так і не підписав цей законопроєкт, виграла місцева влада, тобто мери, у яких в містах є хоч якийсь ринок забудови і частина забудовників. Тому що їм не потрібні диджиталізація і спрощення процедур, бо це перекриє одне з головних джерел корупції. Зокрема, забудовникам вигідно, коли вони можуть напряму домовлятись, без втручання жодних систем.

Кубраков, як ініціатор проєкту, не вважає, що законопроєкт несе корупційні ризики, про які говорили. Він розповів, що добросовісні забудовники дзвонили й казали, що ця реформа — гарна ініціатива. А працівники ДІАМ теж казали, що в структурі вперше немає корупції і їм видали всі документи.

«Що стосується архітекторів, то це або ті, які працювали на контрактах з місцевою владою і стали з нею одним цілим. Або якась частина спільноти, як ми раніше говорили, люди щось почули, тема понеслась, вони не розібрались і піддались», — розповів Кубраков.