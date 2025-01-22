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Діма Вага / «Бабель»

У Міноборони проаналізували забезпечення ЗСУ та визначили, що потрібно змінити, щоб у Сил оборони матеріально-технічне забезпечення було кращим. Мета, щоб усе, що можна виготовити в Україні або закупити за кордоном, у війська було.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розказав радник очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова Олександр Кубраков.

«Я подивився, із чим ми входимо в цей рік, що до нас буде їхати, яка матеріально-технічна допомога, що будемо купувати й виробляти та які графіки постачання цього всього. Звірили всі ці цифри та побачили, що потрібно терміново змінити, — зараз будемо цим займатися. Конкретно я хочу, щоб матеріально-технічне забезпечення було кращим», — розповів Кубраков.

За його словами, аналізуючи дані від Міноборони, Генштабу, Командування Сил логістики, системи Delta та безпосередньо від бригад, проаналізували ситуацію зі зброєю.

«Ми подивились, чим насправді сьогодні воюють бригади, що вони отримують централізовано, що купують самостійно, що їм дають благодійні організації, бізнес, різні приватні особи. Подивились на цю велику картину, подивились, що заплановано, що потрібно збільшити», — розповів Кубраков.

Він отримав коментарі про те, які речі треба переглянути, десь зменшити, десь підвищити пріоритет, щось терміново зробити по-іншому. Основна задача — щоб усе необхідне, що можна виробити в Україні та закупити за кордоном, у ЗСУ було.

Для цього пріоритетом є логістика не тільки на території України, а й поза її межами. Потрібно знати графік руху літаків з вантажами, скільки їх буде, коли йде який корабель з військовим озброєнням, де він іде зараз тощо.

Потім цю інформацію передають до Генерального штабу та Міноборони. Так вони можуть планувати свої операції та розуміти, чим вони будуть воювати найближчими місяцями, спираючись на реальну ситуацію.