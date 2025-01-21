Ізраїль хоче передати Україні захоплену ним в Лівані російську зброю

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Україна може отримати від Ізраїлю російську зброю, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані та в інших місцях, де воювали ізраїльські військові.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Пропозицію передати таке озброєння українським військам висловила заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель на зустрічі з послом України Євгеном Корнійчуком.

«Ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання», — відзначив посол.

Він і заступниця очільника МЗС Ізраїлю також обговорили спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії, активізацію двосторонніх контактів на високому і найвищому рівняхта співпрацю в економічній, консульській та гуманітарній сферах.