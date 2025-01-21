Виробник танків Leopard створив спільне підприємство в Україні — допомагатиме з ремонтом техніки

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Німецька KNDS Deutschland, яка виробляє танки Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

Українські фахівці пройшли навчання в Німеччині, на обʼєктах уже встановили перші системи.

«Це надзвичайно важливо для нашої обороноздатності, адже тепер техніку будуть ремонтувати швидше», — наголосив він.