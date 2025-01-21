У «Резерв+» повернули відстрочки для студентів та аспірантів

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У застосунку «Резерв+» знову зʼявились функції відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів. Раніше вони були недоступні через технічний збій у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.

«Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у «Резерв+», — написала чиновниця.

Вона додала, що наразі йде робота для повернення й інших типів відстрочок до «Резерв+».