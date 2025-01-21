У «Резерв+» повернули відстрочки для студентів та аспірантів
- Автор:
- Оля Березюк
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У застосунку «Резерв+» знову зʼявились функції відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів. Раніше вони були недоступні через технічний збій у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Про це повідомила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.
«Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у «Резерв+», — написала чиновниця.
Вона додала, що наразі йде робота для повернення й інших типів відстрочок до «Резерв+».
- «Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації.