Марко Рубіо став новим держсекретарем США. Що він казав про Україну

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Марко Рубіо став новим держсекретарем США. Сенат країни затвердив його кандидатуру одностайно.

Про це повідомляє Reuters.

За призначення Марка Рубіо Сенат США проголосував невдовзі після інавгурації президента Дональда Трампа.

Рубіо був республіканським сенатором від Флориди з 2011 року, і його кандидатуру на нову посаду підтримала низка демократів Сенату, які назвали його висококваліфікованим фахівцем для цієї ролі.

Позиція Рубіо щодо України

У інтерв’ю Рубіо казав про те, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих Росією українських територій.

«Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів», — сказав Рубіо NBC у вересні цього року.

Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

Відповідаючи на запитання, як скоро нова адміністрація Білого дому може розпочати переговори про припинення вогню в Україні, Рубіо сказав, що це буде головним пріоритетом Трампа, тому це станеться «майже негайно».

«Насправді дещо з цього вже почалося. Можна було б сподіватися, що певна основа вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він має закінчитися», — заявив він.

Наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні. Саме Рубіо був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги. Рішення про допомогу ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

The New York Times писала, що «попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб врегулювання відносин з Росією і залишилася поза НАТО».

Видання зазначало, що Рубіо підтримав позицію Трампа щодо війни Росії проти України — він заявив, що «конфлікт зайшов у глухий кут» і «його треба довести до кінця».

Водночас, коли наприкінці минулого року активіст запитав Рубіо, що він думає про численні загибелі палестинського цивільного населення, той відповів, що «ХАМАС винен на 100 відсотків».

Роль призначення Рубіо для США

Також відомо, що Рубіо підтримував доволі сувору зовнішню політику стосовно геополітичних суперників США, зокрема Ірану, Куби та Китаю. Особливо це стосується останньої країни, бо Рубіо виступає за уникнення залежності США від Пекіну.

Під час слухань напередодні свого офіційного призначення він сказав, що США повинні внести «драматичні» зміни, щоб захистити суверенітет Тайваню.

Рубіо також говорив про необхідність того, щоб США зайняли тверду позицію щодо Китаю, назвавши Комуністичну партію Китаю «потужним» і «небезпечним» супротивником.

«Вони є технологічним супротивником і конкурентом, промисловим конкурентом, економічним конкурентом, геополітичним конкурентом, науковим конкурентом зараз, у кожній сфері, це надзвичайний виклик і такий, який, на мою думку, визначить XXI століття», — казав посадовець.

Наприклад, у 2019 році Рубіо закликав Міністерство фінансів розпочати перевірку національної безпеки популярного китайського додатка Musical.ly. Він же виступав за заборону продажу китайської техніки Huawei.

Рубіо також був співголовою двопартійної Виконавчої комісії Конгресу щодо Китаю, яка мала на меті розробляти агресивну політику, особливо намагаючись усунути там порушення прав людини. У 2020 році він виступив автором законопроєкту, який намагався запобігти імпорту китайських товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці етнічною уйгурською меншиною Китаю. Президент Байден підписав законопроєкт наступного року.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Рубіо був одним із ініціаторів законопроєкту, який ускладнює процедуру відмови США від членства в НАТО. Це була відповідь на скептичне ставлення президента Трампа до НАТО, який критикував країни Альянсу за те, що ті не змогли досягти узгоджених цільових показників військових витрат. Тоді Трамп попереджав, що він не тільки відмовиться захищати країни, які «прострочують» фінансування, але й заохочуватиме Росію «робити все, що їй заманеться» щодо них.

Протягом останніх кількох років Рубіо дещо змінив свої погляди, щоб вони більше відповідали позиції Трампа, пишуть західні медіа.