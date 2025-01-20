Байден превентивно помилував членів своєї родини

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Джо Байден своїм останнім рішенням на посаді президента США превентивно помилував членів своєї родини.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Указом Байден помилував свого брата Джеймса та його дружину Сару, сестру Валері та її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого брата Френсіса.

«Моя сімʼя зазнавала постійних нападів і погроз, вмотивованих виключно бажанням заподіяти мені біль — найгірший вид політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці напади припиняться», — пояснив Байден.

Він додав, що вірить «у верховенство права». І наголосив, що їхнє превентивне помилування не означає, що вони вчинили злочин. Але Байден вважає, що сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам.

Також сьогодні Байден превентивно помилував посадовців, яких може політично переслідувати обраний президент Дональд Трамп.

Серед помилуваних — екскерівник Обʼєднаних штабів США Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі та члени комітету Палати представників, які розслідували штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Деяким з помилуваних Трамп відверто обіцяв помститися, бо вони його критикували.