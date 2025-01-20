У Британії підліток зізнався в убивстві трьох дітей, яке спровокувало заворушення у країні

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У суді 18-річний Аксель Рудакубана зізнався в убивстві трьох дівчат у Саутпорті. Його злочин спричинив найжорстокіші заворушення у Великій Британії за останнє десятиліття.

Про це передає BBC.

Рудакубана, народжений у Кардіффі в Уельсі в сімʼї руандійського походження, визнав себе винним у вбивстві 6-річної Бебе Кінг, 7-річної Елсі Дот Стенкомб і 9-річної Аліси да Сілва Агіар, яке він вчинив 29 липня 2024 року. Через його напад ще десять людей дістали травми.

Аксель Рудакубана загалом визнав себе винним у 16 звинуваченнях, включно з трьома пунктами у вбивстві, десятьма — у замаху на вбивство, одним — у зберіганні леза. Також він зізнався, що виробляв біологічний токсин рицин і володів навчальним посібником «Аль-Каїди».

Рудакубані винесуть вирок у четвер, 23 січня. Суддя зазначила, що покаранням буде довічне увʼязнення.

Що передувало

29 липня 2024 року в танцювальному клубі британського міста Саутпорт стався напад. Загинули троє дівчат віком 6, 7 і 9 років, ще приблизно 10 людей постраждали.

Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців— вони трощили вітрини, палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки містян і правоохоронців.

1 серпня стало відомо справжнє імʼя підозрюваного — це 17-річний британець руандійського походження Аксель Муганва Рудакубана. Він народився в Кардіффі, на півдні Уельсу.