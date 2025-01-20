Понад 80 громадських організацій Франції йдуть з Х — кажуть, платформа стала загрозою свободі слова
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Понад 80 французьких громадських організацій вирішили піти із соцмережі X 20 січня, у день інавгурації Дональда Трампа.
Про це повідомляє міжнародне французьке радіо RFI.
Свою стурбованість роботою платформи у відкритому листі висловили 87 організацій, які виступають за права людини, свободу преси та навколишнє середовище.
Серед підписантів — Ліга прав людини, неприбуткова організація France Terre dʼasile, що підтримує шукачів притулку, благодійна організація Emmaüs France і французький Грінпіс.
У заяві вони наголосили, що відсутність модерації та налаштування алгоритмів сприяють поширенню контенту, який розпалює ненависть, а також поширенню теорій змови й кліматичного скептицизму.
Організації вважають, що X також стала «ареною кампаній кіберпереслідування», організованих крайніми правими в багатьох країнах, зокрема у США та Франції.
«Цей інструмент, який на початку свого існування можна було б розглядати як новий простір для свободи висловлення поглядів, став серйозною загрозою для свободи висловлення поглядів і поваги до людської гідності», — йдеться в листі.
Також соцмережу покидає одна з найвідоміших французьких газет Le Monde.
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