Понад 80 громадських організацій Франції йдуть з Х — кажуть, платформа стала загрозою свободі слова

Новини

Понад 80 французьких громадських організацій вирішили піти із соцмережі X 20 січня, у день інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє міжнародне французьке радіо RFI.

Свою стурбованість роботою платформи у відкритому листі висловили 87 організацій, які виступають за права людини, свободу преси та навколишнє середовище.

Серед підписантів — Ліга прав людини, неприбуткова організація France Terre dʼasile, що підтримує шукачів притулку, благодійна організація Emmaüs France і французький Грінпіс.

У заяві вони наголосили, що відсутність модерації та налаштування алгоритмів сприяють поширенню контенту, який розпалює ненависть, а також поширенню теорій змови й кліматичного скептицизму.

Організації вважають, що X також стала «ареною кампаній кіберпереслідування», організованих крайніми правими в багатьох країнах, зокрема у США та Франції.

«Цей інструмент, який на початку свого існування можна було б розглядати як новий простір для свободи висловлення поглядів, став серйозною загрозою для свободи висловлення поглядів і поваги до людської гідності», — йдеться в листі.

Також соцмережу покидає одна з найвідоміших французьких газет Le Monde.