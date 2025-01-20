Oxfam: Щотижня у світі зʼявлялися майже чотири нових мільярдери

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У своїй щорічній оцінці глобальної нерівності, приуроченій до форуму в Давосі, організація Oxfam International заявила, що щотижня у світі зʼявлялися майже чотири нових мільярдери.

Про це повідомило міжнародне обʼєднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

За 2024 рік у світі стало на 204 мільярдери більше — їхня кількість зросла з 2 565 людей до 2 769, або приблизно по чотири нових мільярдери на тиждень. Їхні статки зростали втричі швидше, ніж у 2023 році, — і збільшилися з $13 трильйонів до $15 трильйонів.

У середньому статки кожного мільярдера зростали на $2 мільйони на день. А статки десяти найбагатших мільярдерів — на $100 мільйонів на день. Якби вони раптово втратили 99% багатства, то все одно залишилися б мільярдерами.

Рік тому Oxfam прогнозувала, що протягом 10 років у світі зʼявиться перший трильйонер. Але якщо статки найбагатших людей зростатимуть так само швидко, як зараз, то за 10 років у світі буде не один, а пʼять трильйонерів.

Найбільші шанси стати першими трильйонерами мають найбагатші люди світу. Це гендиректор Tesla та Space X Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, засновник Meta Марк Цукерберг, засновник Oracle Ларрі Еллісон і керівник концерну LVMH Бернар Арно з родиною.

За підрахунками Oxfam, 36% статків мільярдерів у всьому світі отримали у спадок, 18% — через монополію у певній сфері, а 6% — через звʼязки з владою. Причому всі мільярдери у світі молодше 30 років успадкували свої статки. А регіон, де найбільше успадковували багатство, — це Латинська Америка.

Майже 3,6 мільярда людей (44% населення Землі) живуть менше ніж на $6,85 на день. З 1990 року їхня кількість практично не змінилася.

Щоб протистояти зростаючій концентрації багатства і скоротити нерівність, Oxfam пропонує кілька заходів.

По-перше, ввести податок на спадщину для найбагатших людей і підвищити для них інші податки. По-друге, домогтися , щоб доходи найбагатших 10% населення не перевищували доходів найбідніших 40% — стежити за цим, на думку Oxfam, повинні уряди та міжнародні організації. По-третє, виплатити репарації країнам, які в минулому були колоніями, а виплачувати кошти мають «найбагатші, які найбільше виграли від колоніалізму».