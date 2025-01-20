Поліція затримала українських генералів — через їхню недбалість росіяни могли окупувати частину Харківщини

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Правоохоронці затримали колишніх командирів — двох українських генералів та полковника. Підозрюють, що через їхню недбалість російські війська змогли захопити частину Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, через недбалість колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна, 125 окремої бригади територіальної оборони Артура Горбенка та 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади Іллі Лапіна росіяни захопили частину Липецької сільської територіальної громади Харківщини.

Слідство стверджує, що дії командирів призвели до втрат серед українських військових та зброї, а ще зірвали оборону державного кордону в зоні їхньої відповідальності.

ДБР пише, що підозрюваний генерал визначив позиції оборони для 125-ї окремої бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям. До того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

Але він зробив низку помилок — не повністю уточнив напрямки головних ударів російської армії, а ще недостатньо контролював організацію підготовки та оборону позицій. Як кажуть правоохоронці, генерал не підтримав підрозділи бригади артилерією та повітряними силами, тож вони не виконали вчасно маневри.

Підозрюваний колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант Горбенко також недооцінив можливості росіян у районі оборони його бригади. Тож він не облаштував позиції бойової охорони, не укомплектовував бригаду та давав батальйонам завищені бойові завдання. Ще він не організував належне обладнання опорних пунктів і інженерних споруд.

Крім того, Горбенко знав про підготовку наступу росіян на напрямку, але не довів її до підлеглих — через це не весь особовий склад бригади був на позиціях, коли наступ почався. Уже під час бою Горбенко не підтримав бригаду артилерією, не використав дієво резерви, а ще не забезпечив взаємодію підлеглих з іншими підрозділами. Також він не знав дійсного стану на полі бою.

Колишній командир 415 батальйону 23 Омбр Ілля Лапін, стверджує ДБР, не організував оборонний бій у Стрілечому, Красних Липцях та Слобожанському. Він не підготував підконтрольні обʼєкти до оборони.

Під час наступу росіян Лапін не доповів старшому командиру про результати оборонного бою та не вжив заходів, щоб утримати самовільний відхід з позицій 12 військових батальйону. Він віддав бойовий наказ за вдсутності наказу старшого командира. Також підозрюваний комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

ДБР стверджує, що через ці порушення росіяни захопили позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів. Через це загинули українські військові, а росіяни зайшли в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину. Так на ділянці втратили частину державного кордону.

Посадовцям повідомлять про підозру у недбалому ставленні військового службовця до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. А екскомандир 415 батальйону 23 бригади також отримає підозру в організації самовільного залишення поля бою. Їм усім загрожує до 10 років позбавлення волі.