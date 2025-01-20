Поліція ідентифікувала псковських десантників, причетних до розстрілів у Бучі

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Поліцейські ідентифікували усіх 12 російських військовослужбовців, які 5—9 березня 2022 року вбили 16 українських цивільних на перехресті Вокзальної та Яблунської вулиць у Бучі.

Про це повідомила Національна поліція України.

Через дії росіян загинули жінки, чоловіки та діти віком 14—69 років. Їх усіх розстріляли з автоматів і бойових машин, коли вони намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Серед загиблих — жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові медіа.

Поліція встановила, що до вбивств мирних українців причетні 12 десантників 234 десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на розі вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто це контролював.

Поліція підозрює 12 російських десантників зі Пскова у розстрілі цивільних українців у Бучі. Пресслужба Нацполіції

Поліцейські зібрали докази, які підтверджують, що командир десантників віддав їм наказ розстрілювати цивільних. Йому повідомили про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Тепер йому загрожує довічне увʼязнення.