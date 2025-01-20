У Китаї стратили чоловіка, який в’їхав у натовп та вбив 35 людей

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Винуватця смертельної ДТП в місті Чжухай на півдні Китаю стратили 20 січня. Умисна атака автівкою стала найсмертоноснішою у країні за останні десять років.

Про це повідомляє сінгапурське медіа The Straits Times та CNN.

62-річного Фан Вейцю стратили через три тижні після оголошення вироку. У суді заявили, що його мотиви «були вкрай підлими, характер злочину кричущим, методи особливо жорстокими, а наслідки особливо тяжкими, що завдало значної шкоди суспільству».

Нападник був невдоволений тим, як було поділено майно при розлученні з дружиною. Він навмисно протаранив людей, щоб «виплеснути свій гнів», писало Reuters із посиланням на китайське видання Xinhua.

Останніми місяцями Китай охопила хвиля раптових епізодів жорстокості, спрямованих проти випадкових людей, в тому числі дітей. Як пише CNN, це відбувається на тлі уповільнення економічного зростання, що нервує суспільство. Китайці давно звикли до низького рівня насильницьких злочинів та ретельного нагляду за ними, підкреслює видання.