ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць

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Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручників. Їх зустріли військові ЦАХАЛ, які перебувають у секторі Гази.

Усі троє заручників — цивільні жінки Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер. Їх супроводжуватимуть військові на територію Ізраїлю, де вони пройдуть первинне медичне обстеження.

Арабські медіа у прямому ефірі транслювали, як трьох заручниць виводили з автомобіля в оточенні озброєних людей ХАМАС і посадили в машини Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це відбулося у західній частині міста Газа. Перед цим член команди Червоного Хреста навідав жінок і переконався, що вони почуваються добре, аби їхати.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності сьогодні, 19 січня, о 08:30 ранку, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав перелік трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.