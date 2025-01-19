В Ізраїлі три міністри пішли у відставку через угоду з ХАМАС

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В Ізраїлі три міністри з ультраправої партії Otzma Yehudit пішли у відставку через угоду з ХАМАС.

Про це повідомляє Times of Israel.

Йдеться про міністра національної безпеки та очільника ультраправої партії Otzma Yehudit Ітамара Бен-Гвіра, а також міністра спадщини Аміхая Еліягу та міністра у справах Негева, Галілеї й національної стійкості Іцхака Вассерлауфа, які є його однопартійцями.

У листі до ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу голова Otzma Yehudit Бен-Гвір похвалився своїми «значними досягненнями» під його керівництвом, але поскаржився на «угоду премʼєр-міністра про капітуляцію перед терором, яка перетинає всі ідеологічні червоні лінії». За його словами, припинення вогню — це «повна перемога тероризму».

Партія вийшла з коаліції й не повернеться за стіл перемовин «без повної перемоги над ХАМАС і повної реалізації цілей війни». Гвір наголосив, що ультраправі не мають наміру «працювати над поваленням уряду», але в ідеологічних питаннях голосуватимуть «згідно з нашим світоглядом і нашою совістю».

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це підтвердив обраний президент США Дональд Трамп. Крок може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності сьогодні о 08:30 ранку, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав списки трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.