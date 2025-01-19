WР: інавгураційний комітет Трампа зібрав понад $150 мільйонів

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Associated Press

Інавгураційний комітет новообраного президента США Дональда Трампа з моменту перемоги на виборах у листопаді 2024 року зібрав понад $150 мільйонів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на республіканця, який знайомий з цим питанням.

З 40 людей та компаній, які публічно повідомили про пожертви на інавгурацію Трампа цьогоріч, понад 60% не жертвували коштів на цю церемонію під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році. Тоді його інавгураційний комітет зібрав орієнтовно $107 мільйонів.

Для порівняння, на інавгурацію Джо Байдена у 2021 році зібрали близько 62 мільйонів доларів у 2021 році. Інавгурація Байдена також відбулася під час пандемії коронавірусу, тому його комітет обмежив пожертви до $500 тисяч для людей і$ 1 мільйона для корпорацій.

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд Дональда Трампа. Таку ж суму пожертвували генеральний директор Apple Тім Кук, гендиректор OpenAI Сем Альтман. Також американські медіа писали про намір компанії Amazon, яка належить Джеффу Безосу, пожертвувати на інавгурацію Трампа $1 мільйон.

WP з посиланням на заяви компаній пише, що також пожертви в розмірі $1 мільйона робили Uber, Boeing і Lockheed Martin.

Повний обсяг пожертвувань інавгураційному комітету Трампа стане відомий лише через 90 днів після інавгурації, коли подадуть звіт до Федеральної виборчої комісії.