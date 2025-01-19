«Абсолютно неприйнятно». Президент НОК прокоментував рішення гімнаста Ковтуна змінити спортивне громадянство

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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт прокоментував те, що український спортсмен, срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун хоче змінити українське спортивне громадянство на хорватське. Він каже, що не знав про таке рішення гімнаста і для нього таке рішення є неприйнятним.

Про це Гутцайт розповів виданню Tribuna.com.

«І коли спортсмени міняють громадянство, ну до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, взагалі це недобрий вчинок, якщо воно реально так. Тому що це ж тільки в пресі зʼявилося, ми ж не знаємо, це насправді чи ні», — сказав президент НОК.

За його словами, спортсмен не виходив на звʼязок, була розмова лише з його тренером Іриною Горбачевою. Гутцайт наголосив, що пропонували всі умови і готові були йти на зустріч. Йдеться про те, що спортсмену ніхто не забороняв тренуватися за кордоном, а в Україні пропонували поліпшити умови в Кончі-Заспі на Олімпійській базі.

Президент НОК наголосив, що в Української федерації спортивної гімнастики з поверненням Стелли Захарової дійсно є «серйозні і конкретні» проблеми. Але, за його словами, це не привід змінювати громадянство.

Напередодні заслужений тренер України Геннадій Сартинський казав, що тренер Іллі Ірина заявила, що вона хоче зміни влади в гімнастиці і отримати посаду віцепрезидентки Федерації спортивної гімнастики. У відповідь на це Гутцайт сказав, що вперше чує про це.

«Якщо це правда, що вона хоче стати віцепрезидентом Федерації — ми дамо можливості стати віцепрезидентом Федерації, і завтра вона скаже: “Я хочу бути президентом“», — наголосив він.

За його словами, якщо вона та її спортсмен хочуть змінити громадянство, то вони не хочуть бути українцями.

Що передувало

Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити своє спортивне громадянство — він представлятиме Хорватію, розповів тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Маджаревич запросив українських спортсменів приїхати до міста Осієк та готуватись у місцевому спортивному центрі до Чемпіонату Європи.

Ідея полягала в тому, щоб українці пробули там два місяці. Однак Ковтун разом із тренеркою Іриною Горбачевою вирішили залишитися в місті й живуть та тренуються там вже майже три роки.

Ковтун, як і його тренерка, уже подали документи до хорватського Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати тамтешнє громадянство. Гімнаст має його отримати за пришвидшеною процедурою.

Після цього необхідно буде подати документи до Міжнародної організації гімнастики. Хорватський тренер вважає, що можуть бути проблеми через опір України, яка «точно не відпустить його добровільно». Існує імовірність, що через це спортсмен на рік піде в карантин або візьме перерву.