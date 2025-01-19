WSJ: Трамп хоче відвідати Китай протягом 100 днів після інавгурації

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Обраний президент Дональд Трамп сказав радникам, що хоче поїхати до Китаю після того, як він вступить на посаду. Імовірно, це може статися протягом 100 днів після інавгурації.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на людей, які обізнані у цьому питанні.

Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін 17 січня поговорили телефоном уперше з 2021 року, вони обговорили торгівлю, фентаніл, TikTok.

Новообраний президент США додав, що разом із китайським лідером «зробить усе можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним».

В офіційному звіті Китаю про пʼятничну телефонну розмову між Трампом і Сі йдеться, що два лідери погодилися створити «стратегічний канал звʼязку». Звіт Китаю також цитує Трампа, який нібито сказав китайському лідеру, що він «з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Сі якомога швидше».

Люди, близькі до прийняття рішень у Китаї, сказали, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили особисту зустріч. Один з варіантів — Трамп запросить до США китайського лідера.

WSJ пише про те, що спершу Трамп зосередиться на внутрішніх переїздах по США. Очікують, що він буде подорожувати країною в перший тиждень перебування на посаді, щоб рекламувати виконавчі накази, які він планує підписати, зокрема у сфері енергетики. Трамп також нібито планує відвідати Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США), де спалахнули масові лісові пожежі.

Американо-китайські відносини

Останніми роками між Китаєм і США посилюється торговельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв ввести мита на іноземні товари, зокрема з Китаю.

Разом з тим напруженість посилюється через розбіжності в геополітичних інтересах. Одне з ключових питань — Тайвань. Китай погрожує «повернути» Тайвань, який є союзником США. Керівна Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього.