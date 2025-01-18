Axios: Байден хоче написати книгу про своє президентство

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Президент США Джо Байден планує написати книгу про своє президентство після того, як залишить посаду.

Про це Axios повідомили джерела в Білому домі.

Видання стверджує, що книга допоможе Байденові сформувати наратив про своє президентство і бурхливі тижні, які призвели до його виходу з президентських перегонів у 2024 році.

Про рішення Байдена знову балотуватися у 2024 році та, зрештою, відійти від справ після невдалих дебатів з Дональдом Трампом зʼявляється безліч повідомлень — переважно критичних щодо Байдена. При цьому його власна версія подій майже не зафіксована.

Вибори у США

У США 5 листопада 2024 року пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Від демократів мав балотуватись чинний президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня 2024 року Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Трамп переміг на виборах з результатом 312 голосів виборщиків проти 226 у Гарріс. 6 січня його перемогу затвердив Конгрес, а офіційна інавгурація пройде 20 січня.