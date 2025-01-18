В Індії засудили підозрюваного в убивстві лікарки в медзакладі. Її смерть викликала масові протести через умови праці лікарів

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Суд в Індії визнав волонтера лікарні в Колкаті Санджая Роя винним у зґвалтуванні та вбивстві лікарки, чия смерть призвела до масових протестів.

Про це пише BBC.

Остаточно вирок оголосять у понеділок, 20 січня. Чоловік може отримати від довічного увʼязнення до смертної кари. Рой заявляв про свою невинуватість і казав, що його підставили.

Що передувало

9 серпня 2024 року 31-річну лікарку-стажерку знайшли мертвою на території державної лікарні в Колкаті. Вона заснула в залі для семінарів закладу після виснажливої 36-годинної робочої зміни, оскільки у персоналу не було спеціального місця для відпочинку.

На тілі жінки були численні травми, а розтин підтвердив сексуальне насильство і вбивство. За підозрою у злочині заарештували Санджая Роя — одного з волонтерів лікарні.

Убивство лікарки спричинило хвилю протестів, які почалися в Колкаті, а потім поширилися по всій Індії. Індійська медична асоціація — найбільше у країні обʼєднання лікарів — навіть оголошувала загальнонаціональний страйк.

Після цього інциденту Верховний суд Індії створив групу з питань безпеки лікарів на робочому місці.

Цей інцидент викликав занепокоєння щодо зростання випадків насильства проти медичних працівників в Індії, багато з яких зазнають фізичного насильства з боку розлючених пацієнтів або їхніх родичів.

Опитування Індійської медичної асоціації 2017 року показало, що понад 75% лікарів в Індії стикалися з тією чи іншою формою насильства. Опитування також показало, що майже 63% лікарів бояться можливого насильства під час лікування пацієнтів.