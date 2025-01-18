Удар росіян по Запоріжжю. З-під завалів дістали тіло загиблого (оновлено)
- Автор:
- Оля Березюк
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Через ранкову атаку російських військ по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомили в МВС.
Тіло загиблого чоловіка дістали ввечері. Попередньо, під завалами перебуває ще одна людина.
Загалом відомо про 10 постраждалих через удар, з них двоє перебувають у лікарні: жінка в тяжкому стані, чоловік — у стані середньої тяжкості.
Через атаку пошкоджені 15 багатоповерхівок. Також постраждав Андріївський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату.
Уламки пошкодили дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при храмі. За словами настоятеля храму, під час вибуху в соборі було дві людини, вони не постраждали.