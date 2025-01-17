Гімнаст Ілля Ковтун змінить спортивне громадянство. На Олімпіаді-2024 він приніс Україні срібло

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Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити своє спортивне громадянство — він представлятиме Хорватію.

Про це виданню Jutarnji List розповів тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Маджаревич запросив українських спортсменів приїхати до міста Осієк та готуватись у місцевому спортивному центрі до Чемпіонату Європи.

Ідея полягала в тому, щоб українці залишились там на два місяці. Однак Ковтун разом з тренеркою Іриною Горбачевою вирішились залишитись і місті й живуть та тренуються там вже майже три роки.

Ковтун, як і його тренерка, уже подали документи до хорватського Міністерства внутрішніх справ на отримання тамтешнього громадянства. Гімнаст має його отримати за пришвидшеною процедурою.

Після цього необхідно буде подати документи до Міжнародної організації гімнастики. Хорватський тренер вважає, що можуть бути проблеми через опір України, яка «точно не відпустить його добровільно».

«Є різні варіанти, і, за нашими даними, найгірше, що може статися, — це рік карантину або перерва від великих змагань (…) Якщо буде карантин, то найкраще, щоб він настав зараз, у перший рік після Олімпійських ігор», — заявив Маджаревич.