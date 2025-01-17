«Слідство.Інфо»: Відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося чотирирічним записом із Карабаху

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Росія не передавала Україні тіла австралійського добровольця Оскара Дженкінса, а відео з начебто його тілом виявилось чотирирічної давнини.

Про це повідомляє проєкт «Слідство.Інфо».

Відео з тілами у вантажівці опублікував, зокрема, журналіст Андрій Цаплієнко. На ньому за кадром російською мовою говорять: «От що з вами буде, найманці, бл*ть, австралійські, й*бані, бл*ть. Вб’ємо вас всіх».

Це ж відео журналістам надіслав і побратим Оскара Дженкінса, який побажав залишитися анонімним. «Слідству.Інфо» вдалося верифікувати його особу та отримати підтвердження, що співрозмовник справді служить у тому ж підрозділі, що й Дженкінс. Чоловік переконаний, що австралійського добровольця вбили росіяни.

Однак журналісти «Слідства.Інфо» виявили, що це відео ще чотири роки тому опублікували на одному з іранських сервісів для безкоштовного перегляду та обміну відео. Причому російської озвучки на ньому немає.

Автор відео підписав його як «Ціна Карабаху» та додав хештеги «Карабах», «війна», «солдати», «трупи». Підписи до відео зроблені на фарсі. В оригінальному відео звучить вірменська мова. Чоловік, який тримає камеру, каже: «Це все поранені. Поранені уламками».

Станом на зараз Оскар Дженкінс має статус військовополоненого. У Сухопутних військах «Слідству.Інфо» сказали, що «факту передачі тіла [Оскара Дженкінса] не було». В Офісі генерального прокурора зауважили, що вони не мають жодних підтверджень загибелі австралійського добровольця, а в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими кажуть, що наразі не коментують це питання.

Увечері 16 січня російський військкор Олександр Сладков, який публікував відео допиту полоненого австралійця, написав у своєму телеграм-каналі, що Дженкінсу «зберегли на полі бою життя, і він, після встановлення його діянь проти Росії, відсидить, якщо не дадуть довічного, і повернеться до себе в Австралію».

Що передувало

Оскар Дженкінс проходить службу в 402 окремому стрілецькому батальйоні, який входить до складу 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року.

Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його ім’я внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У грудні 2024 року російські військові пропагандисти опублікували відео, на якому допитують та бʼють начебто Дженкінса.

У січні австралійський телеканал ABC і філія CNN Seven News із посиланням на неназвані джерела в Україні повідомили, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ.