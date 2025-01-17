Трамп та Сі Цзіньпін провели першу розмову з 2021 року — говорили про торгівлю і TikTok

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Обраний президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін 17 січня провели телефону розмову — першу з 2021 року.

Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social.

Трамп назвав розмову «дуже хорошою» як для Китаю, так і для США.

«Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, TikTok і багато інших тем», — написав він.

Він додав, що разом із китайським лідером «зробить усе можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним».

Цей дзвінок стався за три дні до інавгурації Трампа. Від Китаю на цю церемонію приїде віцепрезидент Хань Чжен.

Американо-китайські відносини

Останніми роками між Китаєм і США посилюється торговельна напруженість. Вона виражається у взаємних митах, обмеженнях на імпорт і експорт, а також у конкурентній боротьбі за технологічне лідерство. І Пекін, і Вашингтон активно впливають на міжнародну торгівлю, тому їхні двосторонні обмеження впливають і на інші країни.

Разом з тим напруженість посилюється через розбіжності в геополітичних інтересах. Одне з ключових питань — Тайвань. Китай погрожує «повернути» Тайвань, який є союзником США. Керівна Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу на нього.