Телескоп «Хаббл» показав панорамний знімок галактики Андромеди

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» створив свою найбільшу фотомозаїку із зображенням галактики Андромеди, яка розташована лише за 2,5 мільйона світлових років від Землі. Це робить її найближчою до нашого Чумацького Шляху галактикою.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

На фото Андромеду видно під кутом 77 градусів відносно Землі. Галактика настільки велика, що мозаїка складається з приблизно 600 окремих кадрів з різних кутів зору телескопа, які він робив упродовж десяти років.

Мозаїчне фото складається щонайменше з 2,5 мільярдів пікселів. Ось кілька найцікавіших регіонів галактики:

скупчення яскраво-блакитних зірок;

NGC 206 — найпомітніша зоряна хмара Андромеди;

молоде скупчення синіх новонароджених зірок;

галактика-супутник M32, яка може бути залишковим ядром галактики, що колись зіткнулася з Андромедою;

темні смуги пилу, які проходять через безліч зірок.

ESA / Hubble / NASA

Андромеда належить до типу спіральних галактик, за структурою вона схожа на наш Чумацький Шлях, але дещо більша. Її діаметр становить приблизно 220 тисяч світлових років. Андромеда містить майже трильйон зірок і кілька десятків карликових галактик-супутників.