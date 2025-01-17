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Мінʼюст назвав найпопулярніші та найрідкісніші імена народжених у 2024 році

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Kelly Sikkema / Unsplash

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше і найрідше називали дітей в Україні протягом 2024 року. За минулий рік народилися понад 176 тисяч немовлят.

Ось найпопулярніші жіночі й чоловічі імена, які обирали українці:

Водночас чимало батьків обирали для своїх дітей унікальні імена:

В Україні щороку скорочується кількість новонароджених. Наприклад, у 2023 році в Україні народилися понад 180 тисяч дітей — майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року.