SpaceX здійснила сьомий запуск ракети Starship — він виявився невдалим
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Компанія Ілона Маска SpaceX 16 січня запустила ракету Starship в межах останнього випробування, але космічний корабель зазнав аварії.
Про це повідомляє The Guardian.
Аерокосмічне підприємство заявило, що шість двигунів космічного корабля вимкнулися один за одним, а звʼязок з бортом втратили через 8 хвилин 30 секунд після старту. Модернізований корабель злетів з космодрому Бока-Чіка, штат Техас (США) і мав обігнути Землю майже по колу, як і під час попередніх випробувань.
Натомість корабель вибухнув. SpaceX використала гігантські механічні руки стартового майданчика, щоб зловити ракету-носій, яка поверталася. Комунікаційник компанії Ден Хуот каже, що потрібен час, щоб зʼясувати причини аварії.
«Було дуже приємно бачити, як падає ракета-носій, але ми, вочевидь, засмучені через корабель», — прокоментував запуск Хуот.
Ілон Маск вважає, що причина аварії — витік кисню або палива в порожнині над брандмауером двигуна корабля. Він був досить масштабним, щоб утворити тиск, який перевищив пропускну здатність вентиляційного отвору.
Це був сьомий випробувальний політ найбільшої та найпотужнішої ракети у світі, пише The Guardian. NASA збирається використати космічні кораблі SpaceX для висадки на Місяць наприкінці цього десятиліття.
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