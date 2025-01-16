Очільник МЗС Нідерландів оголосив про нові пакети допомоги Україні

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Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп 16 січня відвідав Київ та зустрівся з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє українське міністерство.

Як розповів Велдкамп, Амстердам виділяє Україні додаткові пакети допомоги. Це, зокрема, €7 мільйонів через UCAP під координацією НАТО. В рамках ініціативи Альянс надає Києву нелетальну підтримку, як-от паливо, медичні засоби, зимове спорядження та засоби РЕБ.

Окремо Нідерланди виділяють €20 мільйонів для Фонду енергетичної підтримки України на додачу до уже оголошених €45 мільйонів. Сторони обговорили зміцнення української ППО та збільшення інвестицій Амстердаму в українське виробництво зброї, зокрема дронів.