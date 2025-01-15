ППО збила 30 ракет і 47 дронів, якими Росія атакувала Україну
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 15 січня росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, а також дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Пор це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили по Україні:
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN;
- сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;
- чотири крилаті ракети «Калібр»;
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації;
- 74 ударні БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів.
За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей, а саме:
- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;
- трьох крилатих ракет «Калібр»;
- чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
У Повітряних силах наголосили, що не всі ракети, які не потрапили до статистики збитих, досягли цілей.
Противник атакував обʼєкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок російської атаки є ураження обʼєктів.