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ППО збила 30 ракет і 47 дронів, якими Росія атакувала Україну

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 15 січня росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, а також дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Пор це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні:

За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей, а саме:

У Повітряних силах наголосили, що не всі ракети, які не потрапили до статистики збитих, досягли цілей.

Противник атакував обʼєкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок російської атаки є ураження обʼєктів.