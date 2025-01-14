Кабмін спростив бронювання через «Дію»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Кабінет міністрів 14 січня дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинного очікування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Можливість діятиме з 22 січня до 1 березня для тих підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання співробітників здійснюватимуть в режимі реального часу.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, однак його можна скасувати завчасно та оформити нове без перерв.

До кінця останнього зимового місяця підприємці мають оновити статус критичності. Для цього слід подати документи, які підтверджують відповідність критеріям, до Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри тощо.

Крім того, уряд дозволив бронювати усіх працівників державних та комунальних медзакладів. Раніше дозволяли забронювати 50% від кількості військовозобов’язаних. Йдеться про заклади, які проводять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи, та центри крові.