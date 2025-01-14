CNN: США переконують Європу конфіскувати заморожені активи РФ і повернути лише після мирної угоди з Україною

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Адміністрація президента США Джо Байдена в останні дні свого правління намагається переконати європейських союзників конфіскувати близько €300 мільярдів заморожених російських активів, щоб це стало важелем тиску на Москву.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Високопоставлені помічники Байдена запевняють європейців, що слід перевести заморожені активи на новий депозитний рахунок, який росіянам віддадуть лише після мирної угоди з Україною. Гроші належать російському Центральному банку, вони заморожені з початку повномасштабного вторгнення РФ. Більша їхня частина зберігається у банках ЄС.

Арешт активів, на думку американців, мав надіслати Кремлю ось такий меседж: «Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити».

Посадовці адміністрації Байдена консультувалися про цю ідею з командою національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа, зокрема з сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, і радником з нацбезпеки Майком Волтцом. Команда загалом підтримала стратегію того, що конфісковані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів.

Однак європейські союзники залишаються скептично налаштованими до ідеї конфіскувати російські активи. Тому те, що адміністрація Байдена зможе укласти угоду про це впродовж тижня, є дуже малоймовірним.

Американські чиновники припускають, що лідер партії «Християнсько-демократичний союз» Німеччини і кандидат у канцлери Фрідріх Мерц відкритий до ідеї конфіскації, однак вибори відбудуться тільки 23 лютого.

Президент Джо Байден хотів обговорити конфіскацію з лідерами Італії та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі, але не потрапив туди через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошував, що нинішня адміністрація хоче бути впевненою, що якщо адміністрація Трампа вирішить вести переговори, вона буде робити це з «позиції сили і що президент Трамп може отримати найсильнішу з можливих угод».

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії. США внесли в ініціативу $20 мільярдів (€18 мільярдів).

Кошти передають «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі гроші в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.