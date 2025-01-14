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Оголошення номінантів на «Оскар» 2025 року вдруге перенесли через лісові пожежі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), які досі ширяться місцевістю.

Про це повідомляє CBS News.

Американська академія кіномистецтв продовжить період голосування за номінантів на премію «Оскар» до 18 січня, до 03:00 за київським часом. Номінантів оголосять віртуально 23 січня о 15:30 за київським часом. А обід номінантів на «Оскар», який запланували на 10 лютого, скасували.

Вручення науково-технічних нагород, яке мали провести 18 лютого, теж перенесуть, але дата наразі невідома.

«Ми всі спустошені впливом пожеж і глибокими втратами, яких зазнають так багато людей у нашій громаді. Академія завжди була обʼєднувальною силою в кіноіндустрії, і ми прагнемо стояти разом перед обличчям труднощів», — заявили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.

Через пожежі в Каліфорнії оголошення номінантів також перенесли Гільдія письменників і Гільдія продюсерів