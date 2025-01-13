Президент Лівану призначив нового премʼєра країни — це змінює положення «Хезболли»

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Новообраний президент Лівану Джозеф Аун призначив суддю Міжнародного суду ООН Навафа Салама очільником уряду країни. Це може означати втрату позицій «Хезболлою».

Про це повідомляє катарський мовник Al Jazeera.

Призначення Салама свідчить про зміну балансу сил у Лівані: шиїти хотіли, щоб на цій посаді залишився Наджиб Мікаті, пише медіа. Однак голова Міжнародного суду ООН заручився підтримкою більшості — за нього проголосували 78 парламентарів.

«Салам символізує зміни. Його обрали опозиційні та незалежні депутати, які виступають за новий політичний порядок, оскільки він не належить до політичного класу, що десятиліттями керував цією країною і був звинувачений у неефективному управлінні та корупції», — розповіла журналістка Зейна Ходр.

Прихильники нового прем’єра Лівану вважають його неупередженим і здатним провести необхідні реформи. Водночас критики Мікаті стверджують, що на його рішення впливає «Хезболла», підтримувана Іраном.