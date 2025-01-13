Премʼєр Ізраїлю не їде на 80-річчя визволення Аушвіцу, хоча Польща обіцяє не арештовувати його

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Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу не планує відвідати урочистості до 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі, хоч Польща і обіцяла не арештовувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив помічник прем’єра в коментарі The Times of Israel.

Директор меморіалу та музею Аушвіц-Біркенау Пьотр Цивінський додав, що дискусії, чи загрожуватиме Біньяміну Нетаньягу арешт, якщо він приїде, були «медіапровокацією» — «ніколи не було ознак», що премʼєр планував візит у Польщу. Водночас Цивінський уточнив, що на заході очікують побачили численну ізраїльську делегацію.

Минулого тижня, 9 січня, уряд Польщі ухвалив резолюцію, у якій йдеться, що Варшава забезпечить вільну участь лідерів Ізраїлю у святкуванні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Тобто це б дозволило участь Нетаньягу, який підпадає під ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у воєнних злочинах у секторі Гази. Польща ратифікувала Римський статут МКС, тому зобовʼязана заарештувати ізраїльського премʼєра, якщо він буде на її території.

Річницю визволення концентраційного табору Аушвіц-Біркенау відзначають щорічно 27 січня. Генеральна Асамблея ООН проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. У цей день світ згадує про трагедію мільйонів євреїв, а також представників інших національностей, зокрема українців, поляків і ромів, які загинули в нацистських таборах.